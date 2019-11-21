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Киссинджер считает, что Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны

Первая мировая война началась из-за того, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом, напомнил экс-помощник президента США по нацбезопасности

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты пока находятся "в предгорье" холодной войны и, вероятно, еще могут справиться с напряженностью. Об этом в четверг на Форуме инновационной экономики (New Economy Forum) в Пекине заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы вслед за периодом относительной напряженности [между Китаем и США] последовали четко выраженные усилия понять ее политические причины, а также приверженность обеих сторон справиться с ними, - сказал Киссинджер. - Мы пока далеко от того, чтобы было слишком поздно, потому что мы еще только в предгорье холодной войны".

На вопрос о том, имеет ли ситуация в отношениях Китая и США сходство с началом холодной войны между СССР и Соединенными Штатами Киссинджер ответил, что "США и Китай являются странами, превосходящими по масштабам Советский Союз и Америку". По его словам, Соединенные Штаты и КНР - это две крупнейшие экономики мира, которые заперты в затяжной торговой войне.

"Обсуждение общих целей и попытка сократить негативное влияние конфликта кажутся мне необходимыми", - продолжил экс-госсекретарь. Он также отметил, что Первая мировая война разразилась из-за того, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом.

"Все знают, что торговые переговоры, которые, я надеюсь, увенчаются успехом, и успех которых я поддерживаю, будут лишь маленьким началом большой политической дискуссии, которая, я надеюсь, случится", - резюмировал Генри Киссинджер.

О форуме

Форум инновационной экономики проходит в Пекине 21-22 ноября. Впервые форум состоялся в 2018 году по инициативе бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга. Мероприятие было запланировано в Пекине, однако из-за торговых трений Китая и Соединенных Штатов было принято решение перенести его в Сингапур.

По словам организаторов, главная цель форума - продвижение диалога между деловой и политической элитой КНР, США и других стран мира, обмен мнениями и выработка эффективных решений по ключевым глобальным вопросам. Главными темами этого года станут торговля, система мирового порядка, технологии, процессы урбанизации, финансовые рынки, а также вопросы изменения климата, миграции и гендерного неравенства. В числе спикеров бывший помощник президента США по национальной безопасности и экс-госсекретарь Генри Киссинджер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие.

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