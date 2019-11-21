{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МИД Малайзии передал Лаврову послание для Путина от малайзийского премьера

В письме содержится предложение направить российскую делегацию на саммит в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад направил президенту России Владимиру Путину послание с предложением направить российскую делегацию на саммит в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я передал послание от премьер-министра доктора Махатхира Мохамада президенту Владимиру Путину. Речь идет о саммите в Куала-Лумпуре, который пройдет 19-20 декабря, - сказал он. - В этом письме содержится просьба президенту Путину назначить своих представителей, которые приняли бы участие в этом саммите".

"Мы видим, что и без того теплые и хорошие отношения с Россией развиваются во все большей степени. Я воодушевлен этим", - добавил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичМалайзияРоссия
Реклама на ТАСС
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла сообщил о готовности выслушать всех, у кого есть информация, касающаяся этой катастрофы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС