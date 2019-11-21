Глава МИД Малайзии передал Лаврову послание для Путина от малайзийского премьера

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад направил президенту России Владимиру Путину послание с предложением направить российскую делегацию на саммит в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я передал послание от премьер-министра доктора Махатхира Мохамада президенту Владимиру Путину. Речь идет о саммите в Куала-Лумпуре, который пройдет 19-20 декабря, - сказал он. - В этом письме содержится просьба президенту Путину назначить своих представителей, которые приняли бы участие в этом саммите".

"Мы видим, что и без того теплые и хорошие отношения с Россией развиваются во все большей степени. Я воодушевлен этим", - добавил министр.