Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение мэру Львова

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинение в злоупотреблении служебным положением мэру Львова Андрею Садовому в рамках дела о строительстве индустриального парка во Львовской области. Об этом в четверг сообщил сам Садовый в Facebook.

"Только что прокуроры [Назара] Холодницкого [руководитель САП] вручили мне обвинение. О чем речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн гривен ($2,2 млн). Было поле, где коровы паслись, на этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 и дальше - блокирование со всех сторон, на уровне власти государственной, генпрокуратуры", - сказал Садовый.

По его словам, компания СTP намерена построить индустриальный парк и создать 3 тыс. рабочих мест во Львовской области. "С 2016 года прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Вот такие реалии сегодняшнего времени, будем бороться и побеждать", - добавил он.

По данным украинского интернет-издания "Гордон", в 2016 году генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование в рамках уголовного дела о злоупотреблениях служебным положением чиновниками Львовского городского совета, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах. По информации ГПУ, городские службы заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по заниженной цене, так как "его нормативно-денежная оценка составляла 140 млн гривен ($5,8 млн)".