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Военная операция Турции на севере Сирии
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Сирия обвинила Турцию в нарушении соглашений, достигнутых в Астане и Сочи

В Дамаске заявили, что действия Анкары противоречат международному законодательству и гуманитарному праву

ТАСС, 21 ноября. Сирия обратилась к мировому сообществу с просьбой оказать воздействие на Анкару для прекращения агрессивных действий на северо-востоке страны, которые, по убеждению Дамаска, противоречат соглашениям, достигнутым в Астане и Сочи. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении сирийского МИД.

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает преступные нападения, совершенные турецкими оккупационными силами на сирийский народ, и призывает мировое сообщество оказать воздействие на Анкару с целью прекратить агрессию", - приводит выдержки из заявления сирийское агентство SANA.

По версии Дамаска, в среду жертвами удара турецких дронов близ города Телль-Абъяд стали пять мирных жителей, включая детей. Турция, как утверждает МИД Сирии, "продолжает совершать преступления, несмотря на соглашения, достигнутые ранее в рамках процесса в Астане и Сочи". Эти действия, указывается в документе, "полностью противоречат международному законодательству и гуманитарному праву".

"Турецкая агрессия подтверждает невыполнение Анкарой своих обязательств в рамках указанных соглашений и противоречит Уставу ООН", - отметил МИД Сирии, подчеркнув, что Дамаск "не пожалеет усилий для защиты своего народа, суверенитета и территориальной целостности".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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