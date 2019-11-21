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Додон пригласил Путина посетить Кишинев с официальным визитом

Президент Молдавии также отметил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным до конца этого года в России

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Молдавии Игорь Додон пригласил президента РФ Владимира Путина в ближайшее время посетить Кишинев с официальным визитом. Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Унимедиа" в четверг.

"Я бы очень хотел, чтобы в ближайшее время, возможно, в следующем году, состоялся официальный визит президента России в Республику Молдова <...> Я передал ему [Путину] соответствующее приглашение", - рассказал Додон.

Президент Молдавии также отметил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным до конца этого года в России. По словам Додона, такая возможность будет на неофициальной встрече глав государств СНГ, которая пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Молдавский лидер подтвердил свое участие в этой встрече. Он отметил, что отношения с РФ носят стратегический характер и высказался за активизацию двустороннего диалога.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМолдавияДодон, Игорь
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