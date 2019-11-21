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Более 130 тыс. человек участвуют в общенациональной забастовке в Колумбии

Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где были ранены семь полицейских

БОГОТА, 21 ноября. /ТАСС/. Число участников общенациональной забастовки в Колумбии превысило 130 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил глава национальной полиции генерал Оскар Атеортуа.

"В настоящее время в манифестациях участвуют более 132 тыс. человек", - заявил он, чьи слова приводит газета El Tiempo.

Представитель правоохранительных органов отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали (столица западного департамента Валье-де-Каука), где были сожжены 11 транспортных средств, а семь полицейских были ранены.

В четверг по всей Колумбии проходят манифестации и акции протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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