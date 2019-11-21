Белый дом считает, что свидетели в рамках процедуры импичмента Трампа оперируют догадками

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Свидетели в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа оперируют в основном собственными предположениями и догадками, а не фактами. Такую позицию Белого дома изложила в четверг пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм, комментируя показания, которые дали специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США еще два свидетеля в ходе расследования, связанного с процедурой импичмента Трампа.

Этими свидетелями стали бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Процедуру импичмента в отношении республиканца Трампа запустила в конце сентября Демократическая партия США, пользующаяся тем, что Палата представителей Конгресса на данном этапе находится под ее контролем.

"Как и обстояло дело на протяжении всей фикции с импичментом, затеянной демократами, сегодняшние свидетели полагаются в основном на собственные предположения, догадки и мнения. Эти два свидетеля, как и все остальные, не знают лично и непосредственно о том, почему временно прекращалось предоставление помощи США [Украине]", - говорится в письменном заявлении, которое распространила Гришэм.

При этом она также выступила с резкими обвинениями в адрес лидеров Демократической партии США. "Демократами явно движет... ненависть к президенту Трампу и непреодолимое желание аннулировать итоги выборов 2016 года. Американцы заслуживают иного", - заявила Гришэм.