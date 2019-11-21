{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом считает, что свидетели в рамках процедуры импичмента Трампа оперируют догадками

Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм заявила, что свидетели полагаются в основном на собственные предположения

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Свидетели в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа оперируют в основном собственными предположениями и догадками, а не фактами. Такую позицию Белого дома изложила в четверг пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм, комментируя показания, которые дали специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США еще два свидетеля в ходе расследования, связанного с процедурой импичмента Трампа.

Этими свидетелями стали бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Процедуру импичмента в отношении республиканца Трампа запустила в конце сентября Демократическая партия США, пользующаяся тем, что Палата представителей Конгресса на данном этапе находится под ее контролем.

"Как и обстояло дело на протяжении всей фикции с импичментом, затеянной демократами, сегодняшние свидетели полагаются в основном на собственные предположения, догадки и мнения. Эти два свидетеля, как и все остальные, не знают лично и непосредственно о том, почему временно прекращалось предоставление помощи США [Украине]", - говорится в письменном заявлении, которое распространила Гришэм.

При этом она также выступила с резкими обвинениями в адрес лидеров Демократической партии США. "Демократами явно движет... ненависть к президенту Трампу и непреодолимое желание аннулировать итоги выборов 2016 года. Американцы заслуживают иного", - заявила Гришэм.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Нетаньяху назвал обвинения в коррупции попыткой переворота и пообещал остаться у власти
Премьер-министр Израиля пообещал продолжить управлять страной ответственно и в соответствии с законом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС