Палата представителей США не решила, обвинит ли Трампа по итогам расследования

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США еще не приняла решение о том, будут ли выдвигаться в адрес президента Дональда Трампа какие бы то ни было официальные обвинения по итогам разбирательства в рамках процедуры импичмента. Это признала в четверг на своей еженедельной пресс-конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

У нее поинтересовались, достаточно ли уже данных имеется у американских законодателей, чтобы принять решение о том, будут или нет формулироваться официальные обвинения в адрес американского лидера. "Нет, мы не приняли никакого решения", - ответила спикер нижней палаты Конгресса. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост. Пелоси затем еще несколько раз повторила, что никакого решения относительно того, выдвигать или нет обвинения в адрес республиканца Трампа, руководством Демократической партии не принято.

При этом спикер Палаты представителей обвинила главу Белого дома в использовании имеющихся у него полномочий "с целью получения личной выгоды". Приостановив выделение военной помощи Украине, Трамп подорвал национальную безопасность США и действовал "на пользу россиянам", утверждала Пелоси.

Кроме того, она фактически сообщила, что демократы намерены продолжать процесс расследования, относящийся к импичменту, столько, сколько сочтут нужным, невзирая на протесты республиканцев.