Помпео: виновные в нарушениях на выборах в Боливии не должны участвовать в новой гонке

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. США считают, что ответственные за нарушения на президентских выборах в Боливии 20 октября не должны участвовать в новом голосовании. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы признаем важность перехода Боливии к демократии и восхищаемся народом этой страны, стоящим за свою конституцию, демократию, проведение свободных, честных и прозрачных выборов", - сказал госсекретарь.

"Те, кто был замешан в очевидных нарушениях и манипуляциях на выборах 20 октября, должны ради блага Боливии отойти в сторону и позволить боливийцам восстановить институты, - отметил Помпео. - Сторонники каждой партии заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны в избирательном процессе, который будет уважать права всех граждан. Это происходит на избирательных участках, но не с помощью насилия".

США призывают все стороны "воздержаться от насилия, придерживаться верховенства закона и уважать права всех граждан на участие в строительстве будущего Боливии", заявил он.