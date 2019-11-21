WP: Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства США

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в четверг утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В случае непринятия бюджета США грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрдна сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом они хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы. Таким образом, законодателям необходимо будет прийти к компромиссу, чтобы принять окончательный бюджет на 2020 финансовый год (начался с октября).