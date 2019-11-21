Reuters: задержанный по делу об убийстве журналистки на Мальте бизнесмен выпущен под залог

ТАСС, 22 ноября. Бизнесмен Йорген Фенек, арестованный на Мальте в рамках дела об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, освобожден под залог. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters .

По его данным, мужчина будет находиться под круглосуточным присмотром полиции, так как следственные действия еще продолжаются. Фенек был задержан в среду утром, когда пытался на яхте отплыть из мальтийской гавани Портомасо.

Как отмечает Reuters, бизнесмен является директором и совладельцем бизнес-группы, которая в 2013 году выиграла конкурс на строительство газовой электростанции на Мальте. По данным агентства, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР США, преступление пока так и не раскрыто. В память об убитой Европарламент учредил премию ее имени для журналистов и правозащитников.