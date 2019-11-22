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В Боготе манифестанты закидали камнями правительственные здания

Протестующие в столице Колумбии также разгромили несколько станций автобусов

БОГОТА, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько правительственных зданий в центре столицы Колумбии Боготы пострадали после того, как манифестанты закидали их камнями. Об этом в четверг сообщила газета "Тьемпо".

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По ее данным, вандалы атаковали здания Национального конгресса, мэрии Боготы, Дворца правосудия. Кроме того, протестующие разгромили несколько станций автобусов, а также сожгли более 10 мусорных контейнеров.

В настоящее время столкновения между участниками акций протеста и правоохранительными органами продолжаются в отдельных районах колумбийской столицы.

В четверг по всей Колумбии проходят манифестации и акции протеста. Граждане высказывают свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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