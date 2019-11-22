{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

Помпео призвал протестующих в Иране делиться с США свидетельствами подавления протестов

Госсекретарь призвал иранцев присылать видео, фото и прочую информацию при помощи мессенджера Telegram, разместив необходимые контакты на своей странице в Twitter

ТАСС, 22 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в четверг протестующих в Иране присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны иранских властей.

"Я попросил иранских протестующих присылать нам видео, фото и прочую информацию, которая свидетельствует о жестких мерах подавления протестов со стороны [иранского] режима", - написал Помпео в Twitter. По его словам, США в дальнейшем обнародуют эти данные и "введут санкции за нарушения".

Госсекретарь также опубликовал в Twitter схожее сообщение на фарси, где призвал иранцев присылать свои материалы при помощи мессенджера Telegram, разместив необходимые контакты.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. После этого в ряде городов страны прошли протестные акции и столкновения с полицией. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.

Доступ в интернет в Иране был практически полностью заблокирован 16 ноября после волны протестов. При этом в ограниченном режиме оставались доступны некоторые онлайн-сервисы банков и ряд сайтов СМИ.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
CNN: сотрудника ФБР заподозрили в подделке документа, касающегося слежки за штабом Трампа
Телеканал сообщает, что документ касается слежки за Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки 2016 года в США являлся советником предвыборного штаба Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС