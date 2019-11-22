Помпео призвал протестующих в Иране делиться с США свидетельствами подавления протестов

ТАСС, 22 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в четверг протестующих в Иране присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны иранских властей.

"Я попросил иранских протестующих присылать нам видео, фото и прочую информацию, которая свидетельствует о жестких мерах подавления протестов со стороны [иранского] режима", - написал Помпео в Twitter. По его словам, США в дальнейшем обнародуют эти данные и "введут санкции за нарушения".

Госсекретарь также опубликовал в Twitter схожее сообщение на фарси, где призвал иранцев присылать свои материалы при помощи мессенджера Telegram, разместив необходимые контакты.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. После этого в ряде городов страны прошли протестные акции и столкновения с полицией. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.

Доступ в интернет в Иране был практически полностью заблокирован 16 ноября после волны протестов. При этом в ограниченном режиме оставались доступны некоторые онлайн-сервисы банков и ряд сайтов СМИ.