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СМИ: глава Пентагона заявил, что не сожалеет о переносе учений США и Южной Кореи

По словам Марка Эспера, решение о переносе учений является "жестом доброй воли"

ТАСС, 22 ноября. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не сожалеет о переносе совместных военных учений США и Южной Кореи, несмотря на то, что в Пхеньяне назвали данный шаг недостаточным для нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

17 ноября Эспер объявил, что Сеул и Вашингтон отложат на неназванный срок проведение запланированных в этом месяце совместных учений ВВС, чтобы поддержать стремление КНДР к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В Пхеньяне скептически отнеслись к данному шагу, назвав его уловкой и отметив, что этого недостаточно для установления доверия между странами и успешных переговоров по денуклеаризации. В КНДР призвали США не откладывать, а навсегда отказаться от проведения совместных маневров с Южной Кореей.

"Я видел их [северокорейскую] реакцию, которая не была такой позитивной, как мы хотели бы, и это, очевидно, разочаровывает", - сказал Эспер журналистам во Вьетнаме, куда он прибыл с официальным визитом. "Но я не сожалею о попытке проявить рассудительность и <...> держать дверь открытой для мира и дипломатии, если мы хотим продвинуться дальше", - приводит Рёнхап слова главы Пентагона.

По его словам, решение о переносе учений является "жестом доброй воли", и Вашингтон просит Пхеньян поступить в схожем ключе. "Покажите нам, что вы настроены серьезно, что вы также хотите действовать из лучших побуждений", - заявил Эспер, обращаясь к КНДР. "Так что я думаю, что сейчас мяч на их стороне", - подчеркнул министр.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, однако наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяЭспер, Марк
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