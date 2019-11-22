СМИ: Токио и Сеул предпринимают последние попытки сохранить договор о разведданных

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Японии и Южной Кореи в настоящее время предпринимают последние попытки договориться о продлении соглашения о защите конфиденциальности при обмене разведывательной информацией (GSOMIA) между двумя странами, действие которого истекает 23 ноября. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственного источника агентства, в настоящее время Токио и Сеул продолжают неофициальные переговоры по этому вопросу.

Ранее министр обороны Японии Таро Коно выразил надежду, что сторонам удастся избежать разрыва соглашения. "В администрации Южной Кореи есть те, кто осознает важность GSOMIA. Думаю, что они примут верное решение", - подчеркнул он. Прекращение действия договора подаст неверный сигнал КНДР, добавил Коно.

"Отказ от продления этого договора станет неверным сигналом для Северной Кореи и других стран в регионе", - отметил он.

Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны. В начале июля 2019 года Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Сеул объявил о своем намерении не продлевать соглашение GSOMIA, поскольку оно перестало соответствовать национальным интересам.

Срок его действия истечет 23 ноября, но Южная Корея заявила о возможности продления в том случае, если Токио откажется от экономических ограничений.

Соглашение GSOMIA было подписано в ноябре 2016 года. Оно предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных о баллистических ракетах КНДР, а также информацию гуманитарного характера, полученную от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.