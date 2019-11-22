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В Пекине призвали Вашингтон прекратить провокации в Южно-Китайском море

Армия КНР полна решимости и способна защищать безопасность национального суверенитета, заявил официальный представитель Южного военного округа страны

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай после прохода американских военных кораблей в непосредственной близости от ряда спорных островов в Южно-Китайском море призвал США прекратить подобные провокации. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Южного военного округа КНР Ли Хуаминь.

"20 и 21 ноября корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords и эсминец Wayne Meyer соответственно самовольно прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша)", - сказал Ли Хуаминь, его слова приводит портал The Paper.

Как указал официальный представитель Южного военного округа, "в последнее время американская сторона под знаменем "свободы судоходства" неоднократно направляла корабли в акваторию Южно-Китайского моря, что сеяло смуту и создавало волнения". "Во избежание неприятностей мы призываем США прекратить подобные рискованные и провокационные действия", - подчеркнул он.

Ли Хуаминь также отметил, что "Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и близлежащей акваторией". "Независимо от того, к каким хитроумным трюкам и хитростям прибегает американская сторона, китайская армия полна решимости и способна защищать безопасность национального суверенитета, поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море", - резюмировал он.

В четверг представитель 7-го флота ВМС США, базирующегося в Японии, Ринн Моммсен заявила, что США на этой неделе провели в Южно-Китайском море очередную операцию "по обеспечению свободы судоходства", в рамках которой несколько кораблей американских ВМС прошли в непосредственной близости от ряда спорных островных территорий.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на них оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий.

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ЯпонияСШАКитай
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