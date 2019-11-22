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Кризис на Украине

ДНР приступила к демонтажу объектов военного назначения вблизи Петровского

При условии зеркальности действий сторон конфликта процесс завершится 4 декабря

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) приступила в пятницу к новому этапу разведения сил и средств на участке "Петровское - Богдановка" - демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Процесс также предполагает ликвидацию невзрывных заграждений в зоне отвода войск. За мероприятиями наблюдают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При условии зеркальности действий сторон конфликта процесс завершится 4 декабря.

С 13 по 19 ноября на участке разведения сил и средств в районе Петровского саперы МЧС ДНР проводили противоминные мероприятия. На следующий день Донецк уведомил миссию ОБСЕ о завершении разминирования и готовности к демонтажу фортификационных сооружений.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка. Согласно Рамочному решению контактной группы, там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. Силы конфликтующих сторон ушли оттуда еще в октябре 2016 года, но впоследствии Киев вернул войска на позиции. Добиться окончательного вывода военных подразделений удалось лишь 11 ноября 2019 года.

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