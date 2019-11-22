МИД КНР выразил протест в связи с проходом кораблей ВМС США в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай сделал строгое представление и выразил протест американской стороне в связи с проходом кораблей ВМС США в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"20 ноября корабль прибрежной морской зоны ВМС США Gabrielle Giffords без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды китайских островов Наньша (архипелаг Спратли). 21 ноября американский эсминец Wayne Meyer вошел в территориальные воды китайских островов Сиша (Парасельские острова)", - сообщил он, отметив, что китайские военные идентифицировали американские корабли, направили им предупреждения и проследили за ними.

"Действия США серьезно подрывают суверенитет Китая, его интересы в сфере безопасности, а также наносят вред миру и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал дипломат. "Мы осуждаем это, сделали строгое представление американской стороне и выразили ей свой протест", - добавил он.

Как подчеркнул дипломат, Китай уважает права всех стран на свободу навигации и полетов в Южно-Китайском море, предписанные международным правом. "Однако мы твердо выступаем против того, чтобы любая страна под предлогом свободы навигации и полетов совершала действия, которые будут нарушать суверенитет КНР и вредить его безопасности", - отметил он.

"Мы призываем США прекратить такие провокационные действия, а также попытки идти против тенденций времени для того, чтобы подорвать мир и стабильность в регионе. Будем принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и суверенитета и поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море".

В четверг представитель 7-го флота ВМС США, базирующегося в Японии, Ринн Моммсен заявила, что США на этой неделе провели в Южно-Китайском море очередную операцию "по обеспечению свободы судоходства", в рамках которой несколько кораблей американских ВМС прошли в непосредственной близости от ряда спорных островных территорий.

Спорные острова

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на них оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий.

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