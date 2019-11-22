Более 40 человек пострадали в ходе масштабных акций протеста в Колумбии

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере 40 человек пострадали во время массовых акций протеста, прошедших в четверг в крупнейших городах Колумбии. Об этом в пятницу сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств в своем Twitter .

"Во время проведения общенациональной забастовки были задержаны 112 демонстрантов, 40 человек пострадали в результате чрезмерного применения силы со стороны полиции Колумбии. Напоминаем, что органы правопорядка должны использоваться для предотвращения насилия и обеспечения права на участие в демонстрациях, а не для задержания мирных манифестантов", - говорится в заявлении комиссии. В то же время правозащитники осудили акты вандализма, совершенные участниками протестных акций в ряде регионов Колумбии.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.