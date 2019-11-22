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Более 40 человек пострадали в ходе масштабных акций протеста в Колумбии

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств осудила акты вандализма, совершенные участниками протестных акций

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере 40 человек пострадали во время массовых акций протеста, прошедших в четверг в крупнейших городах Колумбии. Об этом в пятницу сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств в своем Twitter.

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"Во время проведения общенациональной забастовки были задержаны 112 демонстрантов, 40 человек пострадали в результате чрезмерного применения силы со стороны полиции Колумбии. Напоминаем, что органы правопорядка должны использоваться для предотвращения насилия и обеспечения права на участие в демонстрациях, а не для задержания мирных манифестантов", - говорится в заявлении комиссии. В то же время правозащитники осудили акты вандализма, совершенные участниками протестных акций в ряде регионов Колумбии.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

Теги
Колумбия
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