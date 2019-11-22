В Белоруссии не будут менять избирательный закон до президентских выборов

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина не видит необходимости в изменении избирательного законодательства до президентских выборов, которые пройдут в 2020 году. Об этом глава ЦИК заявила журналистам в пятницу.

"Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени", - отметила глава белорусского ЦИК.

На внесении изменений в Избирательный кодекс Белоруссии настаивают представители ОБСЕ, которые назвали прошедшие 17 ноября парламентские выборы несоответствующими международным стандартам. В свою очередь наблюдатели от СНГ заявили, что выборы в парламент Белоруссии прошли демократично, прозрачно и соответствовали национальному законодательству.

Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. О своем участие в предстоящей президентской кампании заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Замечания ОБСЕ

Ермошина заявила, что ЦИК республики не согласен с критическими замечаниями ОБСЕ по прошедшим 17 ноября парламентским выборам и направил свои возражения в министерство иностранных дел республики.

"Мы высказали свою позицию, она, в общем-то, известна, и направили свои возражения в МИД [Белоруссии]", - отметила глава белорусского ЦИК.

Ермошина призналась, что расстроилась по поводу оценок, изложенных в предварительном отчете ОБСЕ. "Потому что это совершенно естественно - каждому человеку приятно получать хорошие оценки, тем более труд вложен большой", - сказала глава ЦИК. Она предложила "объективно оценивать его [отчет] с точки зрения цифр". "Даже самые объективные цифры, которые никто не подвергает сомнению, например, количество зарегистрированных кандидатов, сколько в них от партий, сколько человек получили возможность для свободного выражения своих мнений через государственные СМИ, через проведение свободных митингов, пикетов, общественных мероприятий, эти цифры просто вдохновляющие. Они, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно", - заявила Ермошина.

Она напомнила, что избирательных участков на выборах было образовано около 6 тыс. по всей стране. "По скольким участкам выражается мнение ОБСЕ? <...> Всего 25, это менее половины процента. Поэтому, о чем тут можно говорить? Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечаниям, что говорит о том, что в общем-то выборы прошли неплохо", - заявила Ермошина.

Итоги выборов

Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября, в них участвовало 513 кандидатов. Выборы состоялись по всем избирательным округам, в нижнюю палату парламента избрано 110 депутатов, из них 21 представитель политических партий. Никто из представителей оппозиции в Палату представителей нового созыва не прошел.

В новом составе нижней палаты парламента 44 женщины, двое депутатов в возрасте до 30 лет. В новую Палату представителей переизбрались 30 парламентариев действующего парламента. Явка на выборах составила 77,37% избирателей.

Наблюдатели от СНГ отметили, что выборы были проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом Белоруссии, принципами проведения демократического волеизъявления, прошли на конкурентной основе открыто и гласно, были свободными и прозрачными. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ со своей стороны утверждали, что нынешние выборы не соответствовали международным стандартам

Депутаты нового созыва соберутся на первую сессию парламента 6 декабря.