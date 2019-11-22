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Глава МИД Германии счел бессмысленным вывоз ядерного оружия США из ФРГ

По мнению Хайко Мааса, если такое оружие и должно исчезнуть, то во всех странах

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против того, чтобы вывозить американское ядерное оружие из ФРГ в другие страны. Об этом он заявил в пятницу в Хиросиме, сообщает DPA.

"Нет пользы в том, чтобы перевозить атомное оружие из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, то повсюду", - сказал глава ведомства. Он высказался за "мир без ядерного оружия".

О Германии и атомном оружии

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд- Пфальц).

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако тогдашний кабинет министров ФРГ объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Согласно проведенному в августе 2019 года опросу, за вывоз боеголовок выступают 86% населения ФРГ.

Теги
СШАГерманияМаас, Хайко
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