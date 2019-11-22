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Полиция задержала шесть человек на митинге у здания Госбезопасности в Тбилиси

Активисты пришли к зданию Службы Госбезопасности, чтобы повесить у входа цепь и замок, ставшие символами протестного движения в Грузии последних дней

ТБИЛИСИ, 22 нобря /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали шесть участников акции протеста в пятницу за проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в Тбилиси у здания Службы Госбезопасности (СГБ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

"Задержаны шесть человек по статьям 173 (неподчинение законным требованиям полиции) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений Грузии", - сказала сотрудница пресс-службы.

Гражданские активисты пришли к зданию СГБ, чтобы повесить у входа цепь и замок, ставшие символами протестного движения в Грузии последних дней. Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Митингующие пытались перекрыть проспект Важи-Пшавела, где находится здание СГБ. Во время потасовки и были зарежаны демонстранты.

Участники акции заявляют, что на данный момент они выясняют куда перевели задержанных, чтобы пойти и опротестовать их арест у изоляторов временого задержания.

В понедельник сотрудники спецназа МВД Грузии разогнали демонстрантов, которые с воскресенья держали в блокаде все входы в здание законодательного органа. Применялись водометы и слезоточивый газ, четыре человека получили травмы, а 37 были задержаны.

За день до разгона сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Там же они развернули палатки.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе выборов. Очередные выборы в парламент должны пройти в октябре 2020 года.

Теги
Грузия
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