Представитель Госдепа заявил о законности действий США на нефтяных месторождениях в Сирии

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. США хотят гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Президент США Дональд Трамп в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.

"Я абсолютно уверен, что это [присутствие США в данном регионе] законно, - сказал он. - Миссия военных заключается в том, чтобы работать с "Сирийскими демократическими силами" [вооруженные формирования сирийских курдов] и обеспечить, что они остаются надежными партнерами в борьбе с террористами и поддержании безопасности. Это продолжается уже на протяжении четырех лет".

"Самое важное для США - это уберечь нефть от рук ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), - отметил Джеффри. - Мы не делаем ничего незаконного. "Сирийские демократические силы" продолжают работать на этих месторождениях, как и раньше, и мы продолжим их поддерживать".

"Нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу", - добавил американский дипломат.