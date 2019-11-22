{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию на Украине и предстоящий саммит НАТО

Стороны подтвердили приверженность углублению тесных связей между странами

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил с ним текущую ситуацию на Украине и предстоящий саммит НАТО в Лондоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Лидеры подтвердили приверженность углублению тесных связей между Канадой и Украиной, - говорится в заявлении пресс-службы. - Также они обсудили предстоящую встречу лидеров НАТО". Кроме того, Трюдо и Зеленский затронули тему текущей ситуации на Украине, в частности прогресс в реализации минских соглашений.

Премьер Канады заверил собеседника, что Оттава продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Теги
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
В пригороде Боготы ввели комендантский час
Кроме того, в городе Соача ввели "сухой закон" до 6:00 утра 23 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС