Трюдо и Зеленский обсудили ситуацию на Украине и предстоящий саммит НАТО

ОТТАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил с ним текущую ситуацию на Украине и предстоящий саммит НАТО в Лондоне. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского премьера.

"Лидеры подтвердили приверженность углублению тесных связей между Канадой и Украиной, - говорится в заявлении пресс-службы. - Также они обсудили предстоящую встречу лидеров НАТО". Кроме того, Трюдо и Зеленский затронули тему текущей ситуации на Украине, в частности прогресс в реализации минских соглашений.

Премьер Канады заверил собеседника, что Оттава продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.