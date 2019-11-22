В пригороде Боготы ввели комендантский час

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти города Соача, который является пригородом столицы Колумбии Боготы, приняли решение ввести режим комендантского часа для несовершеннолетних в связи с продолжающимися протестами. Об этом в пятницу сообщил мэр города Элеасар Гонсалес.

"В Соаче режим комендантского часа для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы, 22 ноября, до 5:00 утра субботы, 23 ноября 2019 года", - написал он в своем Twitter.

Глава города также сообщил о введении "сухого закона до 6:00 утра субботы, 23 ноября".

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.