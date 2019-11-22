{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пригороде Боготы ввели комендантский час

Кроме того, в городе Соача ввели "сухой закон" до 6:00 утра 23 ноября

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти города Соача, который является пригородом столицы Колумбии Боготы, приняли решение ввести режим комендантского часа для несовершеннолетних в связи с продолжающимися протестами. Об этом в пятницу сообщил мэр города Элеасар Гонсалес.

"В Соаче режим комендантского часа для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы, 22 ноября, до 5:00 утра субботы, 23 ноября 2019 года", - написал он в своем Twitter.

Глава города также сообщил о введении "сухого закона до 6:00 утра субботы, 23 ноября".

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Brexit
Джонсон сравнил утверждения о влиянии РФ на референдум с мифом о Бермудском треугольнике
По словам британского премьера, фактов, которые могли бы указывать на вмешательство Москвы в голосование по Brexit, нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС