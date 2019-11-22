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Brexit

Джонсон сравнил утверждения о влиянии РФ на референдум с мифом о Бермудском треугольнике

По словам британского премьера, фактов, которые могли бы указывать на вмешательство Москвы в голосование по Brexit, нет

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил утверждения о том, что Россия в 2016 году могла оказать влияние на исход референдума о Brexit, с мифом о существовании Бермудского треугольника. К такому сравнению он прибегнул в пятницу вечером во время предвыборных дебатов в телеэфире вещательной корпорации Би-би-си.

"Простите, но все это (теории о том, что правительство консерваторов специально затягивает публикацию доклада о приписываемом РФ вмешательстве в британскую демократию - прим. ТАСС) - ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы, - сказал Джонсон. - Я убежден, что народ нашей страны проголосовал за выход из ЕС и ждет этого момента вот уже три с половиной года".

Глава британского правительства добавил, что ему неизвестно о существовании "каких бы то ни было доказательств вмешательства России в какие бы то ни было голосования", проходившие в Соединенном Королевстве. По его словам, фактов, которые могли бы на это указывать, нет и в докладе, подготовленном межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности. По данным британских СМИ, пока не опубликованный документ, работа над которым велась полтора года, посвящен угрозам, которые Москва якобы может представлять для британской демократии.

Британская оппозиция и ранее исключенный из Консервативной партии бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавляет подготовивший доклад парламентский комитет, обвиняют Джонсона в том, что он специально отложил публикацию документа. Джонсон же указал, что "не видел никакой необходимости менять время его публикации" и ускорять стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией, что может занимать несколько недель. В связи с роспуском парламента на время проведения избирательной кампании перед запланированными на 12 декабря досрочными выборами в парламент доклад теперь может быть опубликован только после обновления состава Палаты общин.

Джонсон уже несколько раз заявлял, что никаких свидетельств вмешательства РФ в британские выборы нет. Ранее об этом неоднократно говорила и его предшественница Тереза Мэй, возглавлявшая правительство страны с июля 2016 по июль 2019 года.

РФ последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.

Теги
ВеликобританияРоссияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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