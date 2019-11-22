Спецпосланник ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым в ближайшем будущем

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и замглавы МИД Сергеем Вершининым.

"Я надеюсь, что у меня состоится встреча с Лавровым и Вершининым в ближайшее время", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он пояснил, что точные даты встречи пока прорабатываются.

Предыдущая встреча глав МИД России, Турции и Ирана со спецпосланником генсека ООН состоялась 29 октября в Женеве в преддверии первого заседания Конституционного комитета Сирии.