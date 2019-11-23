Президент Колумбии готов начать общенациональный диалог по социальным проблемам

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил в пятницу во время обращения к нации о своей готовности начать общенациональный диалог для решения социальных проблем.

"На следующей неделе я начну общенациональный диалог, который укрепит нынешнюю повестку дня в области социальной политики", - заявил Дуке, чье выступление транслировалось на сайте администрации президента.

Глава государства добавил, что его правительство "верит в социальный диалог". "Мы правительство, которое слушает", - подчеркнул он.

Усиление патрулей

Дуке также приказал усилить присутствие сотрудников правоохранительных органов в городах страны для обеспечения порядка, создав смешанные патрули из полицейских и военных.

"Чтобы гарантировать безопасность в местах, где нарушается спокойствие, я решил усилить присутствие правоохранительных органов. Я отдал приказ о развертывании смешанных патрулей полиции и национальной армии в наиболее критических местах", - заявил колумбийский лидер.

Он призвал всех граждан "решительно осудить насилие и подстрекательство к хаосу".

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики страны. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли три человека, 273 получили ранения.