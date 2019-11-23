Военные США потеряли связи с беспилотником, выполнявшим полет над Ливией

ТАСС, 23 ноября. Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) заявило о потере связи с беспилотным летательным аппаратом (БЛА), выполнявшим полет в небе над Триполи. Об этом сообщается в пресс-релизе командования, опубликованном в пятницу.

В сообщении говорится, что связь с беспилотником была потеряна еще в четверг, 21 ноября. В настоящее время инцидент расследуется. В АФРИКОМ отметили, что операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

ВВС США регулярно наносят удары по территории Ливии при помощи беспилотников. Такие боевые вылеты производятся с авиабазы в пригороде столицы Нигера Ниамей, а также с базы в Джибути.