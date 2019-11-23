СМИ: группа манифестантов продолжает акции протеста у резиденции президента Колумбии

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа людей продолжает акцию протеста рядом с резиденцией президента Колумбии Ивана Дуке, несмотря на комендантский час, который вступил в действие в Боготе. Об этом в пятницу сообщил телеканал Caracol.

Несколько граждан продолжают демонстрацию, стуча в кастрюли, на пересечении 145-й улицы с десятой автострадой рядом с комплексом, где живет Дуке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала.

Отмечается, что, несмотря на присутствие 11 тыс. полицейских на улицах города, в некоторых районах активно действуют вандалы и грабители.