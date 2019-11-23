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Ситуация на Корейском полуострове

Главы МИД России и Китая обсудили в Нагое ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что стороны должны приложить еще больше усилий ради обеспечения глобального мира и стабильности

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили в субботу в японском городе Нагоя обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны подробно обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим обоюдный интерес", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Наши страны должны приложить еще более значительные усилия ради обеспечения глобального мира и стабильности", - подчеркнул Ван И.

Он отметил, что на саммите БРИКС, который прошел 13-14 ноября в Бразилии, лидеры КНР и РФ осуществили плодотворный стратегический диалог, который будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между Пекином и Москвой.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
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