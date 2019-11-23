В Японии завершилось заседание глав МИД стран G20

НАГОЯ /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Заседание министров иностранных дел стран "двадцатки", в ходе которого прошли три отдельные сессии, завершилось в субботу в японском городе Нагоя.

Главы МИД обсудили ситуацию в мировой торговле, выполнение целей устойчивого развития, а также развитие стран Африканского континента. Среди других тем на повестке дня были реформа Всемирной торговой организации (ВТО) и налогообложение крупных цифровых компаний. Итоговое заявление после встречи министры не принимали.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в ходе первой сессии отметил важную роль Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), подписание соглашения по которому ориентировочно намечено на следующий год. "Это важная структура для мировой экономики, поскольку будет создана экономическая зона со свободными правилами торговли на обширном регионе, включающем Китай и Индию", - сказал министр.

Тосимицу Мотэги добавил, что министры иностранных дел "двадцатки" пришли к единому мнению о необходимости проведения реформы ВТО.

"Мы разделили мнение о необходимости реформы ВТО. Кроме того, страны G20 должны взять на себя лидирующую роль в проведении этой реформы", - сказал он. По словам Мотэги, ВТО является ключевой структурой для обеспечения функционирования мировой торговли.

Министр также указал на необходимость проработки системы налогообложения крупных цифровых компаний.

В Нагою, помимо министров G20, были приглашены их коллеги из Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили, которые также принимали участие в работе объединения.

Перед завершением встречи состоялась церемония передачи полномочий председательства в "двадцатке" от Японии к Саудовской Аравии. Следующий саммит G20 пройдет Эр-Рияде в ноябре следующего года.