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МИД Ирана осудил санкции США против министра связи страны

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави также заявил, что "текущая администрация в Вашингтоне оказывала давление на руководителей крупных социальных сетей, включая Twitter, чтобы заглушить голоса не согласных"

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. МИД Ирана выступил с осуждением введением США санкций против министра связи и телекоммуникационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Соответствующее заявление сделал в субботу официальный представитель тегеранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Нынешнее правительство США не признает права других на демократические ценности", - цитирует его агентство IRNA. Осудив санкции в отношении Азари Джахроми, представитель МИД добавил, что "текущая администрация в Вашингтоне оказывала давление на руководителей крупных социальных сетей, включая Twitter, чтобы заглушить голоса не согласных".

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список Азари Джахроми. По данным ведомства, министр причастен к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

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