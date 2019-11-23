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Глава МИД Китая назвал США главным источником дестабилизации в мире

Ван И напомнил, что в последнее время США усилили давление на китайские компании и прибегают к "методам откровенной гегемонии", одновременно "пытаясь оклеветать КНР", а также подрывают стабильность в Гонконге

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стали главным источником нарушения стабильности в мире и в последнее время все чаще предпринимают односторонние действия, противоречащие общепринятым международным нормам. Об этом заявил в субботу на встрече с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком в Нагое министр иностранных дел Китая Ван И.

"США предпринимают многочисленные односторонние и протекционистские меры, подрывают многосторонние механизмы, в том числе торговые. Они уже стали самым крупным дестабилизирующим фактором в мире", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, Соединенные Штаты выступают в качестве самой крупной в мире державы и потому должны осознавать, что на них возлагается большая ответственность за сохранение мира и порядка на нашей планете. "Вашингтону следует придерживаться международных норм и действовать в соответствии с возложенной на него ответственностью в мире", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в последнее время США усилили давление на китайские компании и прибегают к "методам откровенной гегемонии", одновременно "пытаясь оклеветать КНР", а также подрывают стабильность в Гонконге.

"Соединенные Штаты тем самым нарушают устав ООН, основополагающие принципы международных отношений", - подытожил Ван И.

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