Президент Колумбии заявил, что общенациональный диалог начнется 24 ноября

БОГОТА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу заявил, что общенациональный диалог, на котором будут обсуждаться пути решения социальных проблем страны, начнется в воскресенье.

"Завтра (24 ноября) с избранными по всей стране мэрами и губернаторами мы начнем общенациональный диалог", - написал он в Twitter.

Глава Колумбии добавил, что в течение следующей недели к диалогу присоединятся "различные социальные секторы".

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики страны. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли три человека, 273 получили ранения.