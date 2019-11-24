Без сюрпризов. В Румынии прошел второй тур президентских выборов

Согласно экзитполу Румынского института оценок и стратегии (IRES), в результате решающего голосования в воскресенье 60-летний этнический немец Йоханнис (Национал-либеральная партия - НЛП) набрал 66,5% голосов, тогда как его соперник, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ - 33,5%. Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

В соответствии с "теорией заговора", которая получила широкое распространение в Румынии, весь сценарий выборов, включая заключительный триумф Йоханниса, был заблаговременно подготовлен закулисными политтехнологами и разыгран как по нотам. По мнению многих наблюдателей, команда Йоханниса сумела отвлечь внимание аудитории от тем, которые были невыгодны кандидату, избежать реальных контактов с избирателями и даже способствовать выходу во второй тур слабого кандидата в лице Виорики Дэнчилэ.

В Румынии началась массовая чистка административного аппарата от социал-демократов - волна увольнений "некомпетентных лиц, назначенных по партбилету". Новый министр финансов Василе-Флорин Кыцу заявил, что в последние три года румынская экономика управлялась "по методу Аль Капоне", с использованием двойной бухгалтерии, и что он рассматривает возможность обращения в прокуратуру с иском против социал-демократов. Таким образом новый кабинет министров занимался последние недели не управлением страны, а избирательной кампанией.

На церемонии присяги либерального правительства Лудовика Орбана 4 ноября президент перечислил свои ожидания от нового кабинета, среди которых была и тщательная подготовка выборов.

Избирательная кампания Дэнчилэ производила впечатление постоянной импровизации и сумбурности, носила оборонительный характер и была как будто пущена на самотек. Йоханнис и его команда провели профессиональную наступательную кампанию с четко расставленными приоритетами и акцентами, достигнув поставленных целей.

Виорика Дэнчилэ с момента своего появления на румынской политической сцене в 2018 году в качестве премьер-министра стала мишенью для обвинений в некомпетентности и насмешек в связи с тем, что говорит по-румынски с ошибками, не знает иностранных языков и безвкусно одевается. Попытки создать имидж человечного политика, который разделяет заботы румын, преданной матери и жены оставили, скорее, впечатление слабости.

Кандидат Йоханнис на протяжении кампании вел себя как победитель и выглядел как сильный кандидат, что, вероятно, произвело впечатление на часть избирателей. Тем не менее в его адрес звучали упреки в пассивности, надменности, невыполнении предвыборных обещаний. Даже немецкий германский еженедельник Der Spiegel озаглавил предвыборную статью о нем как "Герой, который потерпел неудачу, но все же победит".

Значительная часть СМИ открыто встала на сторону Йоханниса, избегая критики в его адрес и жестко нападая на Дэнчилэ. Таким образом успех Йоханниса на выборах - это победа эффективной политтехнологической и пропагандистской машины.

"Заграница нам поможет"

Поддержка, которую Йоханнис, пользующийся репутацией проевропейского политика, получает от Запада, не является секретом. Пресса регулярно сообщает о встречах членов нового правительства с послом США, премьер-министр информировал о выделении авансом значительной суммы на приобретение американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Все это привело к появлению в прессе резких комментариев. "Внешний фактор всегда вмешивался в назначение главы румынского государства", - писал, например, обозреватель Сорин Рошка Стэнеску. "В этом году внешний фактор почти не старается имитировать демократический процесс в президентской избирательной кампании. Решение было нам передано в конверте. Так что вместо того, чтобы избрать президента в соответствии с буквой и законом Конституции, мы получили наместника", - заключает автор.

СДП ждут тяжелые времена

СДП, которая до недавнего времени была в Румынии правящей партией, переживает тяжелые времена. Особенно после осуждения бывшего лидера Ливиу Драгни и потери правления в разгар избирательной кампании СДП находится далеко не в лучшей форме.

В партии возникла фракционная борьба, происходит утечка кадров. В результате на этих президентских выборах социал-демократы добились самого слабого результата за последние 30 лет. Последним авторитетным лидером партии, несомненно, остается ныне ее почетный председатель 89-летний Ион Илиеску.

Нынешний лидер СДП Виорика Дэнчилэ однако, согласно некоторым комментаторам, достигла в ходе этих выборов своей цели - вышла во второй тур. Таким образом она сохранила шанс остаться партийным лидером. Однако в любом случае СДП, остающаяся крупнейшей партией в Румынии, нуждается в серьезных переменах.

Амбиции президента

В Румынии высказывается мнение, согласно которому амбиции Йоханниса простираются гораздо дальше, чем простое получение второго президентского мандата. Действующий президент стремится войти в историю как освободитель Румынии от коммунизма.

Подводя итоги кампании, Йоханнис сказал: "Чтобы подытожить, чего хотят румыны, могу сказать очень ясно: румыны хотят избавиться от СДП". На последней встрече со своими приверженцами в городе Бакэу он заявил, что "СДП господствовала на румынской политической сцене за небольшими исключениями в течение 30 лет с тех пор, как мы избавились от коммунизма", но "от всех коммунистов мы не избавились".

"24 ноября мы будем праздновать с шампанским на площадях сокрушительную победу Йоханниса во втором туре не над Дэнчилэ, а над красной чумой, - писал обозреватель Ион Кристою. - Коммунизм потерпел крах в Румынии через 30 лет после краха коммунизма в Восточной Европе!"

Виды на будущее

Нет сомнений в том, что Румыния в период второго мандата Клауса Йоханниса еще прочнее встанет в фарватер ЕС и НАТО, будет энергичнее настаивать на укреплении восточного фланга Североатлантического альянса. Что касается России, то Йоханнис прямо высказался во время кампании: "Наш подход к России - это подход, который мы разделяем с НАТО в области безопасности, и это европейский подход в отношении торговли и санкций".

Можно ожидать, что работающие в Румынии многонациональные компании получат от сговорчивых властей больше поблажек, и им не станут сильно докучать национальные конкуренты. Во внутриполитической жизни комментаторы прогнозируют очередной пересмотр судебной реформы и новый виток борьбы с коррупцией. Несомненно, будет продолжена война с СДП с тем, чтобы окончательно смести эту партию с политической сцены.

Одним из актов этой драмы, скорее всего, станет так называемый "процесс декабрьской революции 1989 года". "Через 30 лет мы так и не узнали, кто в нас стрелял, кто виноват в гибели более тысячи человек", - заявил Йоханнис во время кампании. На судебном процессе основатели СДП во главе с Ионом Илиеску обвиняются в том, что умышленно создали обстановку хаоса и беспорядочной стрельбы на улицах в декабре 1989 года, чтобы захватить власть в государстве.

Однако жизнь может внести коррективы в эти прогнозы: правительство ждет суровая зима, падает курс румынского лея, а социал-демократы по-прежнему обладают большинством в парламенте, в котором уже готовятся поставить вопрос о доверии кабинету Орбана. Нет единства и в лагере правых, где либералов, похоже, намерены атаковать политики молодого поколения - из "Союза за спасение Румынии". А впереди новые выборы - в местные органы власти (летом 2020 года) и в парламент (в конце 2020 года).