В США сенатор не исключил, что кибератаку на демократов перед выборами осуществила Украина

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) не исключает, что украинская сторона может нести ответственность за взлом компьютерного сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США во время предвыборной гонки в стране в 2016 году. Об этом законодатель заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

В период предвыборной кампании в США организация WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку НКДП, что негативно отразилось на популярности кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Она была соперницей Дональда Трампа, который в итоге одержал победу на выборах и стал презентом США. Американские спецслужбы утверждали, что РФ организовала хакерскую атаку на сервер комитета для похищения материалов и последующей передаче их WikiLeaks. Трамп не раз заострял внимание на том, что демократы так и не передали сервер властям США, а отправили его специалистам компании CrowdStrike. Эта компания, по словам президента США, принадлежит "очень богатому украинцу".

Кеннеди был задан вопрос, стоит ли за указанной кибератакой, по его мнению, Россия или Украина. "Я не знаю, - ответил сенатор журналисту. - И вы не знаете. И никто из нас не знает". На реплику журналиста о том, что разведка США обвиняет в произошедшем Россию, сенатор ответил: "Верно. Но это также могла быть и Украина".

Не разрешено продемонстрировать ответные доказательства

Законодатель также прокомментировал высказывания, с которыми выступила в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса Фиона Хилл, ранее работавшая старшим директором по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Она утверждала в рамках разбирательства об импичменте Трампа, что версию о причастности Украины к влиянию на выборы в США пытается распространить российская сторона. "Я не утверждаю, что знаю, как все было. Я говорю, что Хилл имеет право на собственное мнение. Однако [на слушаниях] не было разрешено продемонстрировать ответные доказательства", - отметил Кеннеди.

Сенатор констатировал, что республиканцы хотели пригласить на слушания специалиста, работавшего на НКДП и якобы пытавшегося добиться от украинских властей оказания помощи демократам во время президентской гонки 2016 года в США. "Мы не знаем, сделала ли это Украина", - констатировал законодатель. Демократы не позволили республиканцам вызвать на указанные слушания ряд свидетелей.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора Трампа с Россией. Сам глава Белого дома неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.