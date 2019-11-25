Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Шведское правительство приняло решение, что теперь в официальных обращениях к Белоруссии будет использовать только название "Беларусь" (Belarus), а не "Витрюссланд" (Vitryssland, vit в переводе со шведского -"Белая", Ryssland - "Россия"), как ранее. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анн Линде в статье, опубликованной в понедельник в газете Dagens Nyheter.

"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - пишет глава шведского МИДа.

Тем самым внешнеполитическое ведомство отказывается от названия, которое может вызывать ассоциацию с Россией: окончание "-русь", как пишет Линде, "не указывает на Россию".

Информация о решении МИДа поступила в связи с совместным визитом Анн Линде и ее финского коллеги Пекки Хаависто в Минск.

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.