СМИ: сирийская армия взяла под контроль деревню на юго-востоке Идлиба

ТАСС, 25 ноября. Сирийские правительственные силы отбили у боевиков деревню Умм-эль-Халяхиль, расположенную на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом в понедельник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, в столкновениях с армией боевики понесли "значительные потери".

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству арабской республики, при этом большая ее часть захвачена боевиками террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).