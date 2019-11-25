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СМИ: хакеры из ЕС вывели из строя ведущий информационный ресурс ИГ

По данным телеканала RTBF, операция была проведена 21-22 ноября

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Хакеры европейского полицейского агентства Европол совместно с экспертами Федеральной полиции Бельгии провели успешную кибератаку на информационный интернет-ресурс террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) - так называемое информационное агентство Amaq. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTBF со ссылкой на источники в бельгийских спецслужбах.

По его информации, операция, подготовка к которой заняла около года, была проведена 21-22 ноября. В результате удалось блокировать несколько тысяч учетных записей, связанных с этим ресурсом.

Деятельность Amaq уже удавалось пресечь в 2018 году, однако ИГ сумела в течение нескольких месяцев возобновить работу своего информационного ресурса.

Информационные сайты, связанные с ИГ, в ЕС и США включены в списки запрещенных ресурсов, подлежащих блокировке.

Теги
БельгияСША
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