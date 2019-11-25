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Кризис в Сирии
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Наблюдателями на переговоры по Сирии в Нур-Султане приглашены ООН, Иордания, Ливан и Ирак

Как сообщили в МИД Казахстана, 10-11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате

НУР-СУЛТАН, 25 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по Сирии в Нур-Султане пригласили в качестве наблюдателей представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

"10-11 декабря в Нур-Султане пройдет очередная, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака", - рассказал Смадияров.

По его словам, в повестку встречи в Нур-Султане включен вопрос продвижения политического процесса в Сирии в свете начала работы в Женеве Конституционного комитета.

"В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация <...> в Сирии с акцентом на Заевфратье и Идлиб, меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести, активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международных конференций, продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета", - пояснил представитель МИД.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - добавлены подробности.

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КазахстанИорданияИранИракЛиванСирияТурцияРоссияШвейцарияКризис в Сирии
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