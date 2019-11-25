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В Загребе более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста

По данным агентства HINA, в ней принимают участие преподаватели школ и вузов, которые требуют повышения зарплат

ЗАГРЕБ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников сферы образования Хорватии вышли на акцию протеста на центральной площади Загреба с требованием о повышении заработных плат. Об этом сообщает в понедельник хорватское информационное агентство HINA.

По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, увеличения уровня оплаты труда.

Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа трамваев и автобусов приостановлена до окончания митинга.

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Хорватия
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