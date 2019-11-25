В Загребе более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста

ЗАГРЕБ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников сферы образования Хорватии вышли на акцию протеста на центральной площади Загреба с требованием о повышении заработных плат. Об этом сообщает в понедельник хорватское информационное агентство HINA.
Počeo veliki prosvjed, trg ispunile tisuće učitelja iz cijele Hrvatske: 'Ovo što Vlada radi je perverzija, došli smo ovdje reći da je toga dosta!' https://t.co/NSOZF79DsE pic.twitter.com/MPKFV1svmB— Jutarnji List (@jutarnjihr) November 25, 2019
По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, увеличения уровня оплаты труда.
Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа трамваев и автобусов приостановлена до окончания митинга.