В Загребе более 20 тыс. человек вышли на акцию протеста

ЗАГРЕБ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников сферы образования Хорватии вышли на акцию протеста на центральной площади Загреба с требованием о повышении заработных плат. Об этом сообщает в понедельник хорватское информационное агентство HINA .

По данным агентства, митинг организован профсоюзными объединениями. В акции принимают участие преподаватели школ и высших учебных заведений. Основное требование участников заключается в необходимости повышения коэффициента сложности их работы на 6,11% и, следовательно, увеличения уровня оплаты труда.

Движение в центре Загреба практически парализовано. Работа трамваев и автобусов приостановлена до окончания митинга.