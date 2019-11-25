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AFP: протестующие ворвались на базу ООН в ДР Конго

По данным агентства, ранее в районе базы в Бени на северо-востоке страны начались столкновения манифестантов с полицией

ТАСС, 25 ноября. Протестующие ворвались на базу миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) и подожгли находящиеся на ее территории строения. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, ранее в районе базы в Бени на северо-востоке страны начались столкновения манифестантов с полицией. Протестующие также подожгли здание городской мэрии.

Протесты разразились после того, как боевики из террористической группировки Альянс демократических сил совершили в районе Бени нападение, убив восемь гражданских лиц.

С октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по уничтожению боевиков.

Теги
Конго (ДРК)
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