AFP: протестующие ворвались на базу ООН в ДР Конго

ТАСС, 25 ноября. Протестующие ворвались на базу миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) и подожгли находящиеся на ее территории строения. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, ранее в районе базы в Бени на северо-востоке страны начались столкновения манифестантов с полицией. Протестующие также подожгли здание городской мэрии.

Протесты разразились после того, как боевики из террористической группировки Альянс демократических сил совершили в районе Бени нападение, убив восемь гражданских лиц.

С октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по уничтожению боевиков.