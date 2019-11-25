В Тбилиси участники митинга за пропорциональные выборы в парламент устраивают шествие

ТБИЛИСИ, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек, в том числе лидеры оппозиции, их однопартийцы и гражданские активисты, требующие проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, в понедельник устраивают шествие в Тбилиси от площади Республики к зданию парламента на проспекте Руставели. Кадры шествия в прямом эфире демонстрирует грузинская телекомпания "Рустави 2".

"На митинге будет многолюдно. Обязательно произойдет пикет парламента. Мы не дадим возможность так называемым парламентариям войти в это здание, так как у них больше нет легитимного права быть во главе страны", - сказал член политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили в интервью "Рустави 2".

Шествие началось в 19:00 (18:00 мск), однако митингующие стали собираться на площади Республики заранее. Они дойдут до парламента, где состоятся выступления отдельных политиков, после чего часть демонстрантов останется ночевать в разбитых на тротуаре палатках. Митингующие также предпримут попытку пикета законодательного органа, однако когда это произойдет, неизвестно. Некоторые оппозиционеры говорят, что парламент заблокируют с раннего утра, а другие заявляют, что пикет устроят сразу же после акции.

За несколько часов до начала митинга полицейские в Тбилиси около Дома юстиции задержали двух членов оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Бесо Шавадзе и Кобу Закареишвили. Как корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД, они задержаны по статье "Неподчинение полиции" Кодекса административных правонарушений. Члены "Европейской Грузии" заявляют, что их однопартийцы были задержаны в тот момент, когда они передвигались на автомобиле. Они перевозили дрова и жестяные бочки для митингующих. Машина опечатана и перевезена на штрафную стоянку МВД.

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. После разгона оппозиция анонсировала масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символом протеста, на ворота госучреждений.