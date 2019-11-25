В Китае назвали законопроект США о демократии в Гонконге вмешательством в дела страны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Одобренный 21 ноября Палатой представителей США законопроект о демократии и правах человека в Гонконге - это вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Китае. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Мы считаем, что это [принятие законопроекта] - неприкрытое вмешательство со стороны Вашингтона [в дела Китая], и мы будем решительно выступать против этого", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам первого замглавы МИД КНР, США - закулисный спонсор волнений в Гонконге. "Они поддерживают, финансируют этих гонконгских бунтовщиков, и они их прикрывают, подстрекают", - добавил он.

"Мы будем и дальше защищать наш суверенитет и безопасность. В этом наша решимость тоже непоколебима", - резюмировал Лэ Юйчэн, добавив, что, по его мнению, недавно состоявшиеся на острове муниципальные выборы никак не повлияют на ситуацию.