{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

NYT: американские военные возобновили операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Операции возобновили с целью уничтожения боевиков ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американские военнослужащие вновь стали проводить операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, подчеркнув, что кампания возобновлена через два месяца после решения президента США Дональда Трампа о выводе части военных в связи с началом турецкой операции на севере арабской страны.

По сведениям издания, в пятницу американские военнослужащие и несколько сотен бойцов курдских вооруженных формирований осуществили крупную операцию в провинции Дейр-эз-Зор с целью уничтожения боевиков ИГ. "На протяжении следующих дней и недель операции против остатков ИГ наберут темп", - цитирует газета главу Центрального командования Вооруженных сил США Кеннета Маккензи, который выступил в минувшие выходные на полях конференции "Диалог в Манаме" на Бахрейне. По словам генерала, 500 американских военнослужащих под его командованием будут действовать в районах к востоку от реки Евфрат.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от Евфрата.

Теги
СШАСирияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Конгрессом законопроекта по Гонконгу
В ведомстве отметили, что "посредством данного законопроекта США открыто вмешиваются во внутренние дела Китая, выдают черное за белое и содействуют дальнейшему распространению хаоса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС