NYT: американские военные возобновили операции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Американские военнослужащие вновь стали проводить операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, подчеркнув, что кампания возобновлена через два месяца после решения президента США Дональда Трампа о выводе части военных в связи с началом турецкой операции на севере арабской страны.

По сведениям издания, в пятницу американские военнослужащие и несколько сотен бойцов курдских вооруженных формирований осуществили крупную операцию в провинции Дейр-эз-Зор с целью уничтожения боевиков ИГ. "На протяжении следующих дней и недель операции против остатков ИГ наберут темп", - цитирует газета главу Центрального командования Вооруженных сил США Кеннета Маккензи, который выступил в минувшие выходные на полях конференции "Диалог в Манаме" на Бахрейне. По словам генерала, 500 американских военнослужащих под его командованием будут действовать в районах к востоку от реки Евфрат.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от Евфрата.