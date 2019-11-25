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Трамп не исключил возможность визита в Болгарию

Американский лидер намерен обсудить с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым вопросы обороны, энергетической безопасности и торговли

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник допустил, что может посетить Болгарию. Он отвечал на вопросы журналистов в Вашингтоне перед переговорами с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Трампа спросили, совершит ли он визит в Болгарию. "Это может произойти", - ответил президент.

Как ранее сообщили в вашингтонской администрации, Трамп намерен обсудить с Борисовым вопросы обороны, энергетической безопасности и торговли.

Теги
БолгарияСШАТрамп, Дональд
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