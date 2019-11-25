Суд в Перу постановил освободить дочь экс-президента Фухимори

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Перу постановил в понедельник освободить из-под стражи Кейко Фухимори, лидера одной из крупнейших политических партий страны "Народная сила" и экс-кандидата в президенты республики. Об этом сообщило агентство ANDINA.

Ранее в сентябре соответствующее прошение семьи политика об отмене предварительного заключения было отклонено судом нижней инстанции, который, однако, счел возможным сократить срок ее пребывания в тюрьме до 30 апреля 2020 года.

Фухимори была помещена в камеру предварительного заключения в октябре 2018 года. Лидер "Народной силы" является подозреваемой по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht. Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.

Кейко Фухимори приходится дочерью экс-президенту Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 год. В 2016 году она также баллотировалась на пост главы государства, однако во втором туре уступила экономисту Педро Пабло Кучински.

При этом по итогам парламентских выборов "Народная сила" сформировала самую большую фракцию в национальном парламенте.