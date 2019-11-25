Сенатор Уоррен считает, что Блумберг пытается купить поддержку избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, обвинила своего конкурента - 77-летнего миллиардера Майкла Блумберга - в попытке добиться поддержки избирателей исключительно за счет многомиллионных расходов на предвыборную кампанию.

Как сообщило в понедельник информационное агентство Reuters, во время выступления на собрании партийных активистов в штате Айова, 70-летняя Уоррен, известная своими либеральными взглядами, напомнила о намерении Блумберга потратить в ближайшее время $37 млн на политические рекламные ролики на телевидении. "Майкл Блумберг рассуждает о демократии в 2020 году, но ему не нужны люди, ему нужны только мешки денег, - заявила сенатор Уоррен. - В канун выборов 2020 года решается вопрос о том, чье видение будущего нашей демократии одержит верх. Если победит та версия демократии, которую поддерживает Майкл Блумберг, то тогда суть демократии изменится и вопрос будет стоять так: кого из миллиардеров мы можем вытерпеть".

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер, состояние которого журнал Forbes оценивает в $54,1 млрд, объявил о вступлении в борьбу за пост президента США в минувшее воскресенье.

Уоррен и другие претенденты-демократы уделяют особое внимание штату Айова, поскольку там 3 февраля пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а потом - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.