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Reuters: полиция применила водометы для разгона митингующих в Тбилиси

Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе рассказал, что задержаны несколько участников акции
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© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Грузинская полиция в ночь на вторник использовала водометы для разгона участников митинга у стен парламента в Тбилиси. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе рассказал журналистам агентства о задержании нескольких человек, в том числе политика-оппозиционера.

Участники акции в поддержку внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе приступили в понедельник к пикетированию входов в здание высшего законодательного органа страны. Они пытаются лишить депутатов возможности провести во вторник пленарное заседание.

Теги
Грузия
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